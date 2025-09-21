Einen Einblick in die Leistungsfähigkeit der Industrie in der Elbestadt gab es am vergangenen Sonnabend. 18 Firmen präsentierten sich beim Tag der offenen Unternehmen.

Kleine und große Besucher ließen sich bei LaserPunkt im Grundweg über die Bearbeitung von Blechen und Profilen beraten.

Schönebeck. - Das kann Schönebeck! So könnte das Motto am vergangenem Sonnabend gewesen, als 18 Firmen der Elbestadt ihre Türen zum Tag der offnen Unternehmen öffneten. Mit dabei alte Hasen, aber auch neue Gesicher. Die Idee der Co-Teilnahme hat sich in diesem Jahr wieder sehr gut dargestellt.