Der City-Rad-Cup in Osterburg hat alle Generationen verbunden: Vom Zwei- bis zum 70-Jährigen gingen am Sonntag Fahrer über zehn Distanzen an den Start. Die Volksstimme war dabei und hat die tolle Stimmung in Bildern eingefangen.

City-Rad-Cup in Osterburg 2025: Die schönsten Fotos vom großen Radsport-Event im Kreis Stendal

Von den fast 140 Startern beim City-Rad-Cup in Osterburg waren mehr als die Hälfte Schüler aus der Region.

Osterburg. - „Die Osterburger sind ein tolles Radsportpublikum“, sagt Kersten Friedrich. Der Organisator des City-Rad-Cups (kurz: CRC) lässt keinen Zweifel daran, dass er die Sportveranstaltung als festen Termin in den Kalendern der Biesestädter etablieren will. Viel Arbeit und monatelange Vorbereitungen hat er investiert, damit in diesem Jahr alle Radsportfans vom Zweijährigen bis zum Rentner mitmachen konnten.