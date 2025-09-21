weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Probelauf fürs Jubiläum: Atzendorf beendet Heimatfest-Saison

Die Heimatfest-Saison, die Ende Juli in Osmars- und Hohenerxleben startete, nahm am Samstag in Atzendorf ihr Ende. Ein erster Probelauf für 2026.

Von Tobias Winkler 21.09.2025, 17:00
Manfred Petri und Detlef Gersch, das Gitarrenduo „Man***De“, spielten Songs wie „Alt wie ein Baum“ (Puhdys), „Bad Moon Rising“ (Creedence Clearwater Revival) oder „Learning To Fly“ (Tom Petty).
Atzendorf - Kaffee und Kuchen, Getränke und Gegrilltes, ein Karussell sowie ein Abendprogramm mit Licht, Laternen, Tanz und Musik unterhielten die Besucher beim Herbstfest Atzendorf. Einer der Höhepunkte waren die Siegerehrungen in drei Wettbewerben: Basteln, Kartoffelnschälen und Kartoffelsack-Gewichtsschätzung.