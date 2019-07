Blumen in Schönebecks Stadtfarben für Sabine und Hans-Ewald Bernhardt. Foto: Stadtverwaltung

Sechs Jahrzehnte Ehe und damit ihre Diamantene Hochzeit begingen Hans-Ewald und Sabine Bernhardt in Grünewalde.

Grünewalde l Schönebecks stellvertretenden Oberbürgermeisterin, Ina-Babette Barann, gratulierte ganz herzlich im Namen der Stadt und überbrachte dem fröhlichen Paar Blumen sowie Glückwünsche vom Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt. Und schon kam die Finanzdezernentin mit dem heute 90-jährigen Bräutigam und der 85-jährigen Braut ins angeregte Gespräch. Zum Beispiel über den interessanten Werdegang des Jubiläumspaares.

Aus Grünewalde stammend entschied sich Hans-Ewald Bernhardt nach seiner Anstellung im Sprengstoffwerk für eine Meister- und Technikerausbildung im Dieselmotorenwerk, wo er auch bis zur verdienten Rente tätig war. Die gebürtige Sächsin, die ihre Kinder- und Jugendjahre in der Ortschaft Langebrück bei Dresden verbrachte, erlernte den Beruf der Zootechnikerin und war unter anderem im veterinärmedizinischen Bereich in Rostock und später beim Kreistierarzt des Altkreises Schönebeck tätig. Anschließend wechselte sie in den Kulturbereich des Rat des Kreises.

Als Leseoma wohlbekannt

Nicht nur aus dieser Zeit kennen viele Schönebecker die engagierte Ehrenamtliche. Sie organisiert noch heute besonders für ältere Bürger interessante Kunstgespräche, imposante Ausstellungen und spannende Exkursionen. Außerdem betätigt sie sich als aktive „Leseoma“.

Die rührige und belesene Sabine Bernhardt hat das kulturelle Leben der Elbestadt immer wieder bereichert. Dies hatte auch ihren Ehemann beeindruckt, wie er im Gespräch über das Kennenlernen der beiden bestätigte. Denn eine Bahnfahrt im November 1957 im Mitropa-Speisewagen brachte das junge Glück zusammen. Es folgten spannende Gespräche über das Essen und die Fotografie. Bereits der folgende Silvesterabend desselben Jahres wurde gemeinsam verbracht. Und da auch Sabines Schwester Barbara ihr Liebesglück gefunden hatte, fand vor 60 Jahren und bei bestem Wetter eine Doppelhochzeit in Langebrück bei Dresden statt.

Neben dem Eheglück waren es auch noch die zwei Kinder und fünf Enkelkinder, die für viel Liebe und Unterstützung sorgen. Gemeinsame Hobbys des Paares waren und sind immer noch der Garten, das Reisen und das Engagement im Kunst- und Kulturverein.

Auf die Frage nach dem Rezept für solch eine lange Ehe: Man darf bei Fehlern des anderen nicht überreagieren.