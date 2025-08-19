Wenn Ende August wieder dutzende VW-Busse anrollen, ist Pierre Harnack mittendrin. Der 43-jährige aus Biere ist ein leidenschaftlicher Bulli-Fahrer und Veranstalter.

Die große Liebe eines Bierers zur „Big Betty“

Biere/Harzgerode. - Diesmal ist der Bulli-Liebhaber aus Biere nicht nur ein normaler Besucher. Er ist in diesem Jahr Mitorganisator eines der größten VW-Treffen in Sachsen-Anhalt. Seit 2020 fährt er seinen T4, Baujahr 1996, und hat längst gelernt: Ein Bulli ist kein Auto wie jedes andere.