VW Treffen in Sachsen-Anhalt Die große Liebe eines Bierers zur „Big Betty"

Wenn Ende August wieder dutzende VW-Busse anrollen, ist Pierre Harnack mittendrin. Der 43-jährige aus Biere ist ein leidenschaftlicher Bulli-Fahrer und Veranstalter.

Von Julien Kadenbach 19.08.2025, 16:00
Bulliliebhaber Pierre Harnack mit seiner 8-jährigen Tochter Meira und „Big Betty“.
Bulliliebhaber Pierre Harnack mit seiner 8-jährigen Tochter Meira und „Big Betty“. Julien Kadenbach

Biere/Harzgerode. - Diesmal ist der Bulli-Liebhaber aus Biere nicht nur ein normaler Besucher. Er ist in diesem Jahr Mitorganisator eines der größten VW-Treffen in Sachsen-Anhalt. Seit 2020 fährt er seinen T4, Baujahr 1996, und hat längst gelernt: Ein Bulli ist kein Auto wie jedes andere.