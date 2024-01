Die „Komödie am Prinzeßchen“ in Barby bietet 2024 Camolettis „Boeing Boeing“ und Hofmannsthals „Jedermann“

Barby - Die „Komödie am Prinzeßchen“ 2023 wirkt nach. Traditionell riefen die Akteure zu den Vorstellungen in diesem Jahr zu einer Spendenaktion auf. Auf diese Weise konnten in der Vergangenheit schon viele Projekte unterstützt werden. Im Nachgang an „Mord auf Schloss Haversham“, so lautete der Titel des Stückes, das achtmal über die Schlosspark-Bühne ging, können sich drei Initiativen beziehungsweise Projekte über beachtliche Summen freuen.

Die ersten 500 Euro gingen auf das Spendenkonto für die Sanierung der Fenster des Prinzeßchens. Der einstige Wehrturm ist von Anbeginn Namensgeber für die Barbyer Sommerkomödie.

Weitere 500 Euro übergab Intendant und Regisseur Stephan Wapenhans jetzt an Ute Krabbes. Die Barbyerin betreibt ein Lotto- und Zeitschriftengeschäft und kümmert sich seit vielen Jahren um den Kartenverkauf für die Komödie. Darüber hinaus engagiert sie sich für den Mukoviszidose e. V., für dessen Arbeit die Spende vorgesehen ist.

Demnächst darf sich noch ein weiterer „Empfänger“ über einen Spendenscheck der Komödianten freuen.

„Dass wir das Geld bereitstellen können, verdanken wir einzig und allein unserem Publikum, das unsere Vorstellungen besucht und seine Herzen und Geldbörsen öffnet“, betont Stephan Wapenhans. Und weiter: „Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir unserer Heimatregion, in der wir so viel Unterstützung erfahren, etwas zurückgeben können.“ Und, geht es mit der Sommerkomödie in der Elbestadt im Jahr 2024 weiter?

„Es geht in jedem Fall weiter, und wie“, macht Wapenhans neugierig. Geplant sind wieder acht Vorstellungen im Barbyer Schlosspark – am 17., 18., 23., 24., 25., 30. und 31. August sowie am 1. September 2024. Auf dem Spielplan steht mit Marc Camolettis „Boeing Boeing“ eine der weltweit erfolgreichsten Boulevard-Komödien.

Zu Pfingsten 2024 plant Stephan Wapenhans erneut die Inszenierung des „Jedermann“ im Ringheiligtum Pömmelte. Hugo von Hofmannsthals Kultstück, am 1. Dezember 1911 uraufgeführt, und seit 1920 jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen zu sehen, wurde erstmals 2023 in der bronzezeitlichen Kreisgrabenanlage gezeigt. Zu Pfingsten 2024 (17. Mai für Schulen; 18./19.Mai öffentlich) soll es dort eine Neuauflage geben.

Der Kartenvorverkauf für beide Produktionen soll am 1. Februar 2024 starten – in den regionalen Vorverkaufsstellen sowie im Internet: www.reservix.de