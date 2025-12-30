weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Sondervermögen Infrastruktur: Die schlechteste Straße Schönebecks perfekt für die Förderung

Das Sondervermögen Infrastruktur ist für die Kommunen eine Möglichkeit, Baumaßnahmen umzusetzen. Die CDU/FDP-Fraktion hat eine Straße im Auge.

Von Stefan Demps 30.12.2025, 18:09
Die Welsleber Straße zählt nach der Meinung einiger Schönebecker zu den schlechtesten Straßen der Stadt und das nicht ohne Grund.
Archivfoto: Stefan Demps

Schönebeck. - 13,5 Millionen Euro. So hoch wird die Zuwendung aus dem Sondervermögen Infrastruktur sein, welches die Stadt Schönebeck erhalten wird. Damit darf im ersten Quartal gerechnet werden. Das Sondervermögen soll helfen, marode Infrastruktur zu modernisieren.