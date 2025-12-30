Das Sondervermögen Infrastruktur ist für die Kommunen eine Möglichkeit, Baumaßnahmen umzusetzen. Die CDU/FDP-Fraktion hat eine Straße im Auge.

Die Welsleber Straße zählt nach der Meinung einiger Schönebecker zu den schlechtesten Straßen der Stadt und das nicht ohne Grund.

Schönebeck. - 13,5 Millionen Euro. So hoch wird die Zuwendung aus dem Sondervermögen Infrastruktur sein, welches die Stadt Schönebeck erhalten wird. Damit darf im ersten Quartal gerechnet werden. Das Sondervermögen soll helfen, marode Infrastruktur zu modernisieren.