Sondervermögen Infrastruktur Die schlechteste Straße Schönebecks perfekt für die Förderung
Das Sondervermögen Infrastruktur ist für die Kommunen eine Möglichkeit, Baumaßnahmen umzusetzen. Die CDU/FDP-Fraktion hat eine Straße im Auge.
30.12.2025, 18:09
Schönebeck. - 13,5 Millionen Euro. So hoch wird die Zuwendung aus dem Sondervermögen Infrastruktur sein, welches die Stadt Schönebeck erhalten wird. Damit darf im ersten Quartal gerechnet werden. Das Sondervermögen soll helfen, marode Infrastruktur zu modernisieren.