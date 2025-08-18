Süßigkeiten, Getränke oder Schwangerschaftstest und Kondome gibt es in Schönebeck auch in den Automaten. Trends, die bekannt sind durch die sozialen Netzwerke stellen den Hauptteil des Inhalts. Drei von ihnen stehen an zwei Standorten.

Die Snackrakete aus Schönebeck befüllt mit Trendartikeln aus USA und Dubai

Andreas Schirmer vor einem der beiden Automaten, Snackrakete genannt, in der Moskauer Straße.

Schönebeck. - Groß, schwer und gelb: So steht die Packstation der DHL in der Moskauer Straße in Schönebeck. Direkt daneben, etwas kleiner und in schwarz, stehen zwei Automaten. Wer langsam genug fährt, erkennt auch die bunte Schrift. Die Auslage kann allerdings nur begutachten, wer sich die Zeit nimmt und einen Blick riskiert.