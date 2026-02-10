Was wird mit jenen Barbyer Vereinen, die derzeit ihr Domizil im Haus der Begegnung (HdB) oder dessen Nebengebäuden haben? Die Stadt sucht nach einer Lösung.

Die Stadt Barby und die Vereine suchen noch immer eine Chance zur weiteren Nutzung

Barby. - Am kommenden Donnerstag wird es ein Thema in der Barbyer Ortschaftsratssitzung geben, das besonders die Vertreter von mehreren Barbyer Vereinen interessieren dürfte: Die Zukunft des Hauses der Begegnung (HdB) in der Goethestraße.