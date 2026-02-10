Ausstattung besteht seit 1974 Über 16.000 Euro gestemmt: Planetarium in Burg kann eine große Baustelle schließen
Das Planetarium in Burg ist 1974 eingerichtet worden. So alt ist auch die Innenausstattung, wie Besucher feststellen müssen. Mit vier Jahren Anlauf erhält die Einrichtung jetzt neue Sitzbänke - unter großer Mithilfe.
10.02.2026, 17:58
Burg - Das Planetarium wird vom Astronomischen Zentrum Burg betrieben. Die Ausstattung der Einrichtung, die einzige ihrer Art im Jerichower Land, bereitet den Vereinsmitgliedern Sorgen. Und das schon seit Jahren.