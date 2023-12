Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck/Güsten/Magdeburg. - Am 12. Dezember ist in Güsten ein Anhänger samt darauf befindlichen Bagger gestohlen worden. Und das ist bei weitem kein Einzelfall. Die Anbieter von Mietfahrzeugen und Baumaschinen der Region sind im Visier von Kriminellen. Eine ganze Reihe von Fahrzeugdiebstählen und Unterschlagungen lässt sich im Salzlandkreis und in Magdeburg beobachten. Auch das Unternehmen TCE Baumaschinenverleih aus Schönebeck ist seit Oktober nun schon zwei Mal zum Opfer der anscheinend organisiert vorgehenden Bande geworden. Unternehmer Tobias Ebeling ist verärgert, dass die Polizei nicht ausreichend über solche Fälle informiere, und will andere Unternehmer warnen.