weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Stadtpolitik: Diskussion in Calbe: Alkoholverbot auf Spielplätzen aufheben oder belassen?

Stadtpolitik Diskussion in Calbe: Alkoholverbot auf Spielplätzen aufheben oder belassen?

Calbes Gefahrenabwehrverordnung enthält Regelungen, die gerichtlich gekippt wurden. Dennoch sehen Stadträte eine Notwendigkeit dafür in Calbe und sind gegen die Streichung.

Von Thomas Höfs 03.09.2025, 10:00
Über ein Alkoholverbot auf Spielplätzen wird in Calbe derzeit lebhaft diskutiert.
Über ein Alkoholverbot auf Spielplätzen wird in Calbe derzeit lebhaft diskutiert. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Der Calbenser Stadtrat muss sich erneut mit der Gefahrenabwehrverordnung beschäftigen. Die neue Gefahrenabwehrverordnung, die die Stadträte vor der Sommerpause beschlossen hatten, genehmigen die zuständigen Aufsichtsbehörden nicht.