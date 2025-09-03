Calbes Gefahrenabwehrverordnung enthält Regelungen, die gerichtlich gekippt wurden. Dennoch sehen Stadträte eine Notwendigkeit dafür in Calbe und sind gegen die Streichung.

Diskussion in Calbe: Alkoholverbot auf Spielplätzen aufheben oder belassen?

Über ein Alkoholverbot auf Spielplätzen wird in Calbe derzeit lebhaft diskutiert.

Calbe. - Der Calbenser Stadtrat muss sich erneut mit der Gefahrenabwehrverordnung beschäftigen. Die neue Gefahrenabwehrverordnung, die die Stadträte vor der Sommerpause beschlossen hatten, genehmigen die zuständigen Aufsichtsbehörden nicht.