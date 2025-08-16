Die Arbeitsgruppe der Volkssolidarität lädt im September zum Highlight ins Bürgerhaus. Wie es die Gruppe schafft, immer wieder große Veranstaltungen zu organisieren.

Durch Eggersdorf wehen bald der Duft frischer Pizza und Klänge italenischer Musik.

Eggersdorf. - Der Duft von im Steinofen frisch gebackener Pizza mischt sich mit dem Aroma von frischen Kräutern, Olivenöl und süßem Tiramisu. Im Hintergrund erklingen sanfte Gitarrenklänge, eine Stimme singt von Sonne, Meer und lauen Sommernächten. Wer die Augen schließt, könnte meinen, er säße irgendwo in einer kleinen, gemütlichen Pizzeria in Italien – und doch spielt sich diese Szene mitten in Eggersdorf ab.