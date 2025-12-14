Der Maschinenbauer hat einen neuen alleinigen Eigentümer und baut den Standort der Fahrzeugproduktion am Standort Calbe ab dem kommenden Jahr weiter aus.

Doppstadt in Calbe hat große Pläne und strukturiert sich dafür um

In Calbe wird die Montage von Recyclingmaschinen im kommenden Jahr weiter ausgebaut und gestärkt.

Calbe. - Die Doppstadt Gruppe stellt im Rahmen des Transformationsprogramms „Doppstadt 2030“ die Weichen für profitables Wachstum und eine gestärkte Marktposition. Das teilte das Unternehmen mit. Die Zahl der Geschäftsführer werde auf drei reduziert sowie alle inländischen Doppstadt-Gesellschaften zu einer einzigen Gesellschaft verschmolzen, heißt es weiter. Ziel ist es, Verantwortung zu bündeln, Entscheidungswege zu verkürzen und Initiativen schneller umzusetzen.