Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe/Schönebeck. - Der Prozess gegen einen 30-jährigen Mann aus Calbe ist im Schönebecker Amtsgericht fortgesetzt worden. Der Calbenser soll in Drogengeschäfte im Kilogramm-Bereich verstrickt gewesen sein, die sich in die Region um Schönebeck, Calbe sowie Haldensleben und Aschersleben erstreckt haben sollen. Unter anderem wegen Drogenhandel und Beihilfe zum Drogenhandel in nicht geringer Menge sowie unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln ist er angeklagt. So soll er im Frühjahr 2020 Hilfe bei der Zustellung von etwa zwei Kilogramm Kokain angeboten und versucht haben, ein Kilogramm Cannabis zu verkaufen.