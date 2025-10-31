Seit vier Monaten fehlt Eggersdorf das Ortseingangsschild. Nun ist auch das Schild zur Partnergemeinde Eggersdorf bei Graz weg. Verwaltung und Landkreis schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

Nach dem Eggersdorfer Ortsschild ist nun auch dieses Schild, das die Partnerschaft zum gleichnamigen Ort in Österreich verdeutlicht, gestohlen worden.

Eggersdorf. - Wo früher das gelbe Ortseingangsschild von Eggersdorf stand, klafft heute nur noch ein Loch im Gras. Das Metallrohr wurde offenbar sauber herausgezogen, die Spur endet im Nichts. Eggersdorfs Ortsbürgermeister Stefan Jacobs hat die Stelle selbst fotografiert – am Morgen nach der Tat, dem 15. Juni 2025. Die Bilder zeigen das, was geblieben ist: ein leerer Straßenrand und eine Menge Frust.