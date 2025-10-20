Seit den 1970er Jahren geht eine 68-jährige aus Schönebeck regelmäßig zur Blutspende. Ihre 125. Spende gab sie in Eggersdorf unter dem Motto „Oktoberfest“ ab.

Eggersdorf: So erfolgreich war das bayrische Motto der Blutspende

Das Rote Kreuz bat in Eggersdorf zur Blutspende. Das bayrische „Oktoberfest“-Motto gefiel den Spendern.

Eggersdorf/Schönebeck. - Zünftig ging es am Freitag im Bürgerhaus Eggersdorf zu, allerdings nicht beim Oktoberfest, sondern bei der Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes. Unter dem Motto „O’gezapft ist“ hatte der DRK-Ortsverein Schönebeck im Salzlandkreis eingeladen. Und das Motto kam an: 47 Spenderinnen und Spender folgten dem Aufruf, darunter vier, die zum ersten Mal Blut spendeten.