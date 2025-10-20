Der Herbst ist da und mit ihm die Chance auf Pilze. Gibt es schon welche und wo stecken sie?

Immer wieder Riesenpilze: Wo sind die geheimen Stellen?

Wolmirstedt. - Carsten Neubauer ist oft mit dem Rad unterwegs, gerne in der Gegend um das Colbitzer Wasserwerk oder im Lindenwald. Und immer wieder gerät er ins Staunen, wenn er in diesem Bereich ein Exemplar des Pilzes mit dem fröhlichen Namen „Krause Glucke“ entdeckt. „Sie wachsen in der Nähe von Kiefern und leuchten in der Sonne, wie kleine Goldbarren.“