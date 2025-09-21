Fahrdienst-App als Alternative Taxi-Krise im Harz: Könnte Uber die Lösung für den fehlenden Nachtverkehr sein?

Nachts kein Bus, kein Taxi in Sicht: Urlauber im Harz wünschen sich moderne Fahrdienste wie in der Großstadt. Wie Uber zu Expansionsplänen rund um Halberstadt, Quedlinburg und Wernigerode steht - und was die App-Firma Unternehmen aus der Region verspricht.