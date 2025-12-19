Das kleine, barocke Altarbild der Wespener Schrotholzkirche kann jetzt restauriert werden.

Wespen. - Ein abgebrochener Arm, ein fast vergessenes Kunstwerk und jetzt eine starke Geste der Unterstützung: Als Gemeindemitglieder der Wespener Schrotholzkirche vor drei Jahren bemerkten, dass der gekreuzigte Jesus auf dem kleinen Barockaltar beschädigt war, begann eine außergewöhnliche Rettungsgeschichte. Nun gibt es neue Hoffnung – dank einer Spende, die nicht nur Holz und Farbe, sondern ein Stück Glaubensgeschichte bewahrt.