Kulturelles Erbe Ein „Arm ab“ mit Folgen – Spende rettet barocken Altar der einzigartigen Wespener Schrotholzkirche
Das kleine, barocke Altarbild der Wespener Schrotholzkirche kann jetzt restauriert werden.
19.12.2025, 16:00
Wespen. - Ein abgebrochener Arm, ein fast vergessenes Kunstwerk und jetzt eine starke Geste der Unterstützung: Als Gemeindemitglieder der Wespener Schrotholzkirche vor drei Jahren bemerkten, dass der gekreuzigte Jesus auf dem kleinen Barockaltar beschädigt war, begann eine außergewöhnliche Rettungsgeschichte. Nun gibt es neue Hoffnung – dank einer Spende, die nicht nur Holz und Farbe, sondern ein Stück Glaubensgeschichte bewahrt.