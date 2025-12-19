weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Kulturelles Erbe: Ein „Arm ab“ mit Folgen – Spende rettet barocken Altar der einzigartigen Wespener Schrotholzkirche

Kulturelles Erbe Ein „Arm ab“ mit Folgen – Spende rettet barocken Altar der einzigartigen Wespener Schrotholzkirche

Das kleine, barocke Altarbild der Wespener Schrotholzkirche kann jetzt restauriert werden.

Von Thomas Linßner 19.12.2025, 16:00
Zufriedene Gesichter dank 5000-Euro-Scheck. Von links Anngret Sternke, Karin und Volkmar Assel (Kirchengemeinde), Bert Knoblauch (Sparkassenstiftung), Stefan Goldhorn (Kirchengemeinde) und Pfarrer Ulf Rödiger.
Zufriedene Gesichter dank 5000-Euro-Scheck. Von links Anngret Sternke, Karin und Volkmar Assel (Kirchengemeinde), Bert Knoblauch (Sparkassenstiftung), Stefan Goldhorn (Kirchengemeinde) und Pfarrer Ulf Rödiger. Foto: Thomas Linßner

Wespen. - Ein abgebrochener Arm, ein fast vergessenes Kunstwerk und jetzt eine starke Geste der Unterstützung: Als Gemeindemitglieder der Wespener Schrotholzkirche vor drei Jahren bemerkten, dass der gekreuzigte Jesus auf dem kleinen Barockaltar beschädigt war, begann eine außergewöhnliche Rettungsgeschichte. Nun gibt es neue Hoffnung – dank einer Spende, die nicht nur Holz und Farbe, sondern ein Stück Glaubensgeschichte bewahrt.