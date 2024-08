Etliche Oldtimer standen jüngst auf der Elbwiese in Barby. Ein Auto passte so gar nicht zu den Uralt-Karossen. Wieso es trotzdem eine Berechtigung hatte.

Barby. - Als sich vor wenigen Tagen mehrere Dutzend Oldtimer am Fuße des „Prinzeßchen“ aufreihen, als würde eine Parade abgehalten, ist auch ein Pkw dabei, der eigentlich so gar nicht zwischen amerikanische Heckflossen, sowjetische Wolga-Sofas oder DDR-311er Warburgs passt. Es ist ein Audi 80, Baujahr 1989. Eigentümer ist Guido Fritsche (40) aus Barby, der seine Brötchen als Werkstattleiter in Schönebeck bei Sortimo verdient.