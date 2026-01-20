Eil
Hexenverfolgung in Deutschland Ein dunkles Kapitel Schönebecks
In Deutschland waren Hexenprozesse sehr häufig. Mehr als 40.000 solcher Verfahren hat es gegeben. Im Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts waren es 255 und in Schönebeck mindestens zwölf, die sehr gut dokumentiert sind.
20.01.2026, 12:01
Schönebeck. - „Die Stadt Schönebeck verfügt in Sachsen-Anhalt über eine der dichtesten Überlieferungen zu diesem dunklen Kapitel der Rechtsgeschichte.“ Dieser Satz stammt aus der Stadtchronik „800 Jahre Schönebeck- Eine Stadt im Wandel der Zeit“ aus der Feder der Stadtarchivarin Britta Meldau. Das Buch war zum 800-jährigen Stadtjubiläum erschienen.