  4. Hexenverfolgung in Deutschland: Ein dunkles Kapitel Schönebecks

In Deutschland waren Hexenprozesse sehr häufig. Mehr als 40.000 solcher Verfahren hat es gegeben. Im Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts waren es 255 und in Schönebeck mindestens zwölf, die sehr gut dokumentiert sind.

Von Stefan Demps 20.01.2026, 12:01
Im Nicolaipark in Schönebeck ist einer der 23 Frauenorte in Sachsen-Anhalt, wo an das Schicksal von Frauen, wie jener angeblichen Hexen um Maria Kleinicke erinnert wird. Ihre Namen sind auf der Tafel genannt.
Im Nicolaipark in Schönebeck ist einer der 23 Frauenorte in Sachsen-Anhalt, wo an das Schicksal von Frauen, wie jener angeblichen Hexen um Maria Kleinicke erinnert wird. Ihre Namen sind auf der Tafel genannt. Foto: Stefan Demps

Schönebeck. - „Die Stadt Schönebeck verfügt in Sachsen-Anhalt über eine der dichtesten Überlieferungen zu diesem dunklen Kapitel der Rechtsgeschichte.“ Dieser Satz stammt aus der Stadtchronik „800 Jahre Schönebeck- Eine Stadt im Wandel der Zeit“ aus der Feder der Stadtarchivarin Britta Meldau. Das Buch war zum 800-jährigen Stadtjubiläum erschienen.