Enttäuschung über die Nachfrage Ein wirtschaftlicher Reinfall in Calbe: Saale-Bootsverleih kämpft mit Wetter und Niedrigwasser
Das Geschäft mit den Mietbooten lief in Calbe im Sommer weniger optimal. Vor allem habe es oft schlechtes Wetter gegeben, wenn die Menschen ein Boot ausleihen wollten, sagte der Bootsverleiher.
05.11.2025, 10:00
Calbe. - Das Geschäft mit motorbetriebenen Booten auf der Saale in Calbe sei in diesem Jahr ein wirtschaftlicher Reinfall gewesen. Das sagt Betreiber Dirk Ginsberg.