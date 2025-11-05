Enttäuschung über die Nachfrage Ein wirtschaftlicher Reinfall in Calbe: Saale-Bootsverleih kämpft mit Wetter und Niedrigwasser

Das Geschäft mit den Mietbooten lief in Calbe im Sommer weniger optimal. Vor allem habe es oft schlechtes Wetter gegeben, wenn die Menschen ein Boot ausleihen wollten, sagte der Bootsverleiher.