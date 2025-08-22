Eil
Veranstaltungstipp Einbrecher kommt aus der Kiste in Barby
Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen: Morgen ist Premiere der Komödie im Schlosspark Barby. Neben erwachsenen Mimen und Sängern stehen zum ersten Mal auch zwei Teenager auf der Bühne.
22.08.2025, 12:00
Barby. - Wenn am morgigen Sonnabend die Komödien-Heiterkeit in den Barbyer Schlosspark einzieht, wird Regisseur Stephan Wapenhans wieder sein bewährtes Konzept umsetzen: Ein witziges Stück, das von Profis und Laien gespielt wird und Lokalkolorit beinhaltet.