Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen: Morgen ist Premiere der Komödie im Schlosspark Barby. Neben erwachsenen Mimen und Sängern stehen zum ersten Mal auch zwei Teenager auf der Bühne.

Von Thomas Linßner 22.08.2025, 12:00
Rosalie Gärtner und Collin Schwinning mit Stephan Wapenhans bei der Theaterprobe.
Rosalie Gärtner und Collin Schwinning mit Stephan Wapenhans bei der Theaterprobe. Foto: Thomas Linßner

Barby. - Wenn am morgigen Sonnabend die Komödien-Heiterkeit in den Barbyer Schlosspark einzieht, wird Regisseur Stephan Wapenhans wieder sein bewährtes Konzept umsetzen: Ein witziges Stück, das von Profis und Laien gespielt wird und Lokalkolorit beinhaltet.