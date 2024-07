Das 32. Internationale Elbe-Saale-Camp startet am 21. Juli unweit der Barbyer Fährstelle. Das Thema der Flussschützer lautet „Vom Baum zum Wald“ und was das Wasser damit zu tun hat.

Musik ist im Elbe-Saale-Camp immer dabei. Im Jahr 2023 begeisterte der Sänger und Liedermacher Martin Rühmann beim Elbe-Saale-Camp in Barby kleine und große Besucher mit seiner Musik. In diesem Jahr sind zwei Liedermacherinnen aus Leipzig zu erleben.

Barby. - Das 32. Internationale Elbe-Saale-Camp lädt vom 21. bis 27. Juli mit einem vielfältigen Programm an das Elbufer bei Barby ein. Flussschützer schlagen für eine Woche Zelte an der Elbe auf – mit einem Anliegen. Unter dem Motto: Baum-Wald-Wasser geht es um zentrale Fragen unserer Region: Wie steht es um unsere Wälder an Elbe und Saale? Was können sie für ein ausgeglichenes Klima und für die biologische Vielfalt leisten? Wie können wir ihre Vitalität steigern und welche Rolle spielt der Wasserhaushalt in der Landschaft?