Die Pläne zum Bau einer modernen Fabrik in Schönebeck durch den Berliner Eishersteller „Florida Eis“ wurden schon mehrfach aufgeschoben. Die Volksstimme hat nachgefragt: Wann wird endlich gebaut und was ist Ursache der Verzögerungen?

So könnte die neue Fabrik von Florida Eis im Industriepark West in Schönebeck aussehen.

Schönebeck. - Der Baustart für die neue Eisfabrik des Berliner Herstellers Florida Eis im Industriepark West in Schönebeck ist in den vergangenen Jahren und Monaten immer weiter aufgeschoben worden. Nur zur Erinnerung: Anfangs wollte Geschäftsführer Olaf Höhn schon im Mai 2022 mit der Errichtung der neuen Produktionsstätte beginnen. Die schlechte Nachricht: Außer der Errichtung und Einweihung eines Windbaums zur Stromerzeugung auf dem Areal in der Wilhelm-Dümling-Straße ist im Grunde nicht viel passiert. Die gute Nachricht: Das Unternehmen hält weiter an dem Vorhaben in Schönebeck fest.