Linke-Fraktion im Salzwedeler Stadtrat will Grundstücksbesitzern das Verschönern der Stadt erleichtern. Die Verwalung sagt stopp.

Warum in Salzwedel eine schriftliche Erlaubnis für Blumenkübel gebraucht wird

Blumenkübel können schön sein, benötigen in Salzwedel aber eine Sondernutzungserlaubnis.

Salzwedel. - Die Fraktion der Linken im Stadtrat möchte es Grundstücksbesitzern erleichtern, zur Verschönerung der Stadt vor ihren Häusern Blumenkübel oder Sitzbänke aufzustellen - unter Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das Ganze geht in Salzwedel aber nicht ohne einen ausgewachsenen Verwaltungsakt.