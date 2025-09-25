weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Bürokratie: Warum in Salzwedel eine schriftliche Erlaubnis für Blumenkübel gebraucht wird

Linke-Fraktion im Salzwedeler Stadtrat will Grundstücksbesitzern das Verschönern der Stadt erleichtern. Die Verwalung sagt stopp.

Von Antje Mewes 25.09.2025, 16:50
Blumenkübel können schön sein, benötigen in Salzwedel aber eine Sondernutzungserlaubnis.
Salzwedel. - Die Fraktion der Linken im Stadtrat möchte es Grundstücksbesitzern erleichtern, zur Verschönerung der Stadt vor ihren Häusern Blumenkübel oder Sitzbänke aufzustellen - unter Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das Ganze geht in Salzwedel aber nicht ohne einen ausgewachsenen Verwaltungsakt.