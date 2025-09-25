weather regenschauer
Stadt gegen Kreis Streit um viel Geld: Gardelegen gewinnt in erster Instanz

Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat einer Klage der Stadt Gardelegen stattgegeben. Der Kreis will mit einer Heilungssatzung gegensteuern. Nächste Runde: das Oberverwaltungsgericht Leipzig.

Von Cornelia Ahlfeld 25.09.2025, 16:56
Die Stadt Gardelegen hat eine Klage gegen den Landkreis gewonnen. Es geht um viel Geld. Foto: stock.adobe.com

Gardelegen/Salzwedel. - Es geht um Geld, um viel Geld, konkret um etwa 10,7 Millionen Euro Kreisumlage für das Jahr 2024, die der Kreis der Stadt Gardelegen zunächst wieder zurückerstatten müsste – plus Zinsen. Wie gesagt, aktuell geht es noch um „müsste“.