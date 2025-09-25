Stadt gegen Kreis Streit um viel Geld: Gardelegen gewinnt in erster Instanz
Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat einer Klage der Stadt Gardelegen stattgegeben. Der Kreis will mit einer Heilungssatzung gegensteuern. Nächste Runde: das Oberverwaltungsgericht Leipzig.
25.09.2025, 16:56
Gardelegen/Salzwedel. - Es geht um Geld, um viel Geld, konkret um etwa 10,7 Millionen Euro Kreisumlage für das Jahr 2024, die der Kreis der Stadt Gardelegen zunächst wieder zurückerstatten müsste – plus Zinsen. Wie gesagt, aktuell geht es noch um „müsste“.