Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat einer Klage der Stadt Gardelegen stattgegeben. Der Kreis will mit einer Heilungssatzung gegensteuern. Nächste Runde: das Oberverwaltungsgericht Leipzig.

Streit um viel Geld: Gardelegen gewinnt in erster Instanz

Die Stadt Gardelegen hat eine Klage gegen den Landkreis gewonnen. Es geht um viel Geld.

Gardelegen/Salzwedel. - Es geht um Geld, um viel Geld, konkret um etwa 10,7 Millionen Euro Kreisumlage für das Jahr 2024, die der Kreis der Stadt Gardelegen zunächst wieder zurückerstatten müsste – plus Zinsen. Wie gesagt, aktuell geht es noch um „müsste“.