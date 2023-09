Schönebeck - Bei einem heißen Spätsommerabend spielte Armin Shafiee Violine und lässt die Sektgläser klirren. Perfekter hätte der Abend für Elfi Nitze und die Galerie Kunst-Kontor nicht sein können, passt die Stimmung doch ganz wunderbar zu den Bildern der Künstlerin. Darauf tanzen Frauen, scheinen schier aus den Bildern zu springen, voller Übermut und Sinnlichkeit. Doch wer genau hinsieht, wird sehen, dass hier, gemeint ist die Serie „Grazien“, ein Bild gekonnt in das andere übergeht und so eine fast endlose Serie entstanden ist. Aber nicht nur diese hat die Besucher verzaubert. Und so wechselten zahlreiche Kataloge, Postkarten und das erste Bild den Besitzer. Viele Gäste wollen noch einmal ganz in Ruhe wiederkommen und überhaupt war die Freude bei Susanne Kalisch und Frank Pudel groß, so viele „Wiederholungstäter“ begrüßen zu dürfen.

Aber auch neue Gesichter waren dabei, die extra Anreisen aus Dessau oder der Altmark auf sich genommen haben. Hinweisen möchten Kalisch und Pudel auf das kommende Wochenende 16./17. September, an dem Elfi Nitze sowie die Galerie am Tag der offenen Ateliers teilnehmen. An beiden Tagen sind Atelier und Galerie von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Besonders bedanken möchten sich die Galeristen noch bei Cornelia Ribbentrop (SPD, Stadtrat), für ihre wunderbare Laudatio in der sie auf den ungewöhnlichen Werdegang der Künstlerin einging und die zahlreichen Erfolge, die sie schon feiern konnte.

Da aus organisatorischen Gründen die geplante Ausstellung Christof Grügers auf 2024 verschoben werden musste, wird es zum Ende des Jahres eine Fotoausstellung geben, die noch geheim gehalten wird. Was aber angekündigt wurde, ist die erstmalige Teilnahme der Galerie Kunst-Kontor an der jüdischen Woche vom 12. bis zum 17. November. In dieser soll allen Interessierten gezeigt werden, wer die Menschen hinter den Stolpersteinen in unserer Stadt sind. Zur Eröffnung am Sonntag, 12. November, um 16 Uhr, sind alle Schönebecker herzlich eingeladen.