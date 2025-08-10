Der neue Kulturverein in der Saalestadt Calbe lädt zwei Bands ein und viele Einwohner genießen einen herrlichen Sommerabend mit viel guter Musik und vielen Bekanntschaften.

Erstes Sommerfest in Calbe kommt sehr gut an

Das Areal füllte sich schnell, als die ersten Töne von der Staßfurter Band „Lucid Dreams“ über den Platz schalten.

Calbe. - Das erste Sommerfest des noch jungen Vereins Calbe macht Kultur stieß am Freitagabend auf große Resonanz. Zwei Bands hatten die Vereinsmitglieder an die Saale eingeladen. Auf dem großen Freigelände in der Ritterstraße erlebten die Besucher einen interessanten Abend mit Live-Musik und vielen Kontakten. Ein Überblick.