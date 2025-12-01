weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Streit im Stadtrat: Es hakt beim Schönebecker Bürgerbudget: Warum 20.000 Euro nicht zu wenig sind

Streit im Stadtrat Es hakt beim Schönebecker Bürgerbudget: Warum 20.000 Euro nicht zu wenig sind

Dem Vorschlag, die Summe für Bürgerprojekte zu verdoppeln, wird im Schönebecker Stadtrat eine Abfuhr erteilt. Der Oberbürgermeister hat dafür eine Begründung.

Von Paul Schulz 01.12.2025, 16:07
Eines der Projekte aus dem Bürgerbudget war es, die Überdachung des Brunnens am Bürgerhaus Plötzky zu erneuern.
Eines der Projekte aus dem Bürgerbudget war es, die Überdachung des Brunnens am Bürgerhaus Plötzky zu erneuern. Foto: Paul Schulz

Schönebeck/Plötzky. - Eine Verdopplung des Bürgerbudgets von 20.000 auf 40.000 Euro – das war das Ziel eines Antrags der SPD/Linke/Grüne-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Schönebecker Stadtrats. „Der Ansatz im Bürgerbudget ist zu gering. Wenn man das mal mit anderen Städten vergleicht, sind wir unter Maß“, sagte Linken-Stadtrat Roland Claus.