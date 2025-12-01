Dem Vorschlag, die Summe für Bürgerprojekte zu verdoppeln, wird im Schönebecker Stadtrat eine Abfuhr erteilt. Der Oberbürgermeister hat dafür eine Begründung.

Es hakt beim Schönebecker Bürgerbudget: Warum 20.000 Euro nicht zu wenig sind

Eines der Projekte aus dem Bürgerbudget war es, die Überdachung des Brunnens am Bürgerhaus Plötzky zu erneuern.

Schönebeck/Plötzky. - Eine Verdopplung des Bürgerbudgets von 20.000 auf 40.000 Euro – das war das Ziel eines Antrags der SPD/Linke/Grüne-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Schönebecker Stadtrats. „Der Ansatz im Bürgerbudget ist zu gering. Wenn man das mal mit anderen Städten vergleicht, sind wir unter Maß“, sagte Linken-Stadtrat Roland Claus.