Auftakt zur Adventszeit Weihnachtsmarkt in Heyrothsberge: Kita-Kinder vergolden Freitagabend
Vier Veranstaltungen standen am vergangenen Wochenende auf dem Biederitzer Gemeindeplan. Den Auftakt bildete hierbei der Weihnachtsmarkt in Heyrothsberge.
Aktualisiert: 01.12.2025, 16:06
Heyrothsberge. - Am vergangenen Wochenende hatte die Gemeinde Biederitz allen Grund, besinnlich in die anstehende Weihnachtszeit zu rutschen. Denn auf dem Plan standen gleich vier Veranstaltungen, die hierzu Anlass boten. Den Beginn markierte der Weihnachtsmarkt in Heyrothsberge, der sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit erfreute.