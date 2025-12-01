Vier Veranstaltungen standen am vergangenen Wochenende auf dem Biederitzer Gemeindeplan. Den Auftakt bildete hierbei der Weihnachtsmarkt in Heyrothsberge.

Bei den Besuchern des Heyrothsberger Weihnachtsmarkts trafen die Lieder und Gedichte der Kita-Wichtelwald-Kinder auf breite Begeisterung.

Heyrothsberge. - Am vergangenen Wochenende hatte die Gemeinde Biederitz allen Grund, besinnlich in die anstehende Weihnachtszeit zu rutschen. Denn auf dem Plan standen gleich vier Veranstaltungen, die hierzu Anlass boten. Den Beginn markierte der Weihnachtsmarkt in Heyrothsberge, der sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit erfreute.