Im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein ist ein weiteres Wrackteil des 1919 gesunkenen U-Boots U16 eingetroffen. Eines, das sich das Museumsteam kurzfristig sichern konnte.

Von Matthias Distler 01.12.2025, 16:00
Das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum Benneckenstein erhält ein weiteres, ziemlich großes Wrackteil des gesunkenen U-Boots U16.
Benneckenstein. - Die Sammlung wächst weiter: Von dem im September 2025 geborgenen U-Boot U16 der Kaiserlichen Marine befindet sich bereits die Hecksektion im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein. Nun ist ein weiteres Teil des Wracks dazugekommen.