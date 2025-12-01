Im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein ist ein weiteres Wrackteil des 1919 gesunkenen U-Boots U16 eingetroffen. Eines, das sich das Museumsteam kurzfristig sichern konnte.

Harzer Museum bekommt weiteres Wrackteil von gesunkenem U-Boot aus der Kaiserzeit

Das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum Benneckenstein erhält ein weiteres, ziemlich großes Wrackteil des gesunkenen U-Boots U16.

Benneckenstein. - Die Sammlung wächst weiter: Von dem im September 2025 geborgenen U-Boot U16 der Kaiserlichen Marine befindet sich bereits die Hecksektion im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein. Nun ist ein weiteres Teil des Wracks dazugekommen.