Drei große Veranstaltungen haben am Wochenende rund um Tangerhütte (Kreis Stendal) die Adventsbegeisterten angelockt. Leuchtende Fahrzeuge rollten durch Lüderitz, ein Weihnachtsmärchen verzauberte in Bittkau und der Grinch begleitete den Weihnachtsmann in Tangerhütte auf dem Traktor.

Lichterfahrt bis Weihnachtsmärchen: Erster Advent im Süden des Kreises Stendal

Lichterfahrt in Lüderitz: Traktoren, Pkw und andere Fahrzeuge waren mit Lichterketten erleuchtet und sorgten für eine zauberhafte Stimmung.

Tangerhütte. - In gleich drei Orten rund um Tangerhütte wurden am ersten Adventswochenende zauberhafte, leuchtende Höhepunkte in der Vorweihnachtszeit gesetzt. In Lüderitz/Groß Schwarzlosen rollten beleuchtete Fahrzeuge, begleitet von leuchtenden Engeln, durch die Häuserreihen. In Tangerhütte war der Familien-Adventsmarkt wieder ein echter Besuchermagnet und in Bittkau zogen Budenzauber und Weihnachtsmärchen die Gäste aus der ganzen Region an.