Schwerer Unfall Fahrer verurteilt: Betrunken, viel zu schnell und mit Kindern an Bord
Alkoholisiert, viel zu schnell und mit zwei Kindern im Auto verursacht ein 38-Jähriger einen schweren Unfall. Im Schönebecker Amtsgericht ist er nun verurteilt worden.
10.12.2025, 16:00
Schönebeck/Nienburg. - Ende Oktober 2024 kommt es zu einem schweren Unfall am Kreisverkehr Calbesche Straße / B246a in Schönebeck. Ein Mercedesfahrer, der auch zwei Kinder im Auto hatte, kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gegen den 38-Jährigen – er sei viel zu schnell und obendrein alkoholisiert gefahren.