Fahrer verurteilt: Betrunken, viel zu schnell und mit Kindern an Bord

Betrunken und mit 80 km/h mehr als erlaubt sowie mit Kindern im Auto verursacht ein 38-Jähriger einen schweren Unfall am Kreisverkehr an der Calbeschen Straße in Schönebeck. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Schönebeck/Nienburg. - Ende Oktober 2024 kommt es zu einem schweren Unfall am Kreisverkehr Calbesche Straße / B246a in Schönebeck. Ein Mercedesfahrer, der auch zwei Kinder im Auto hatte, kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gegen den 38-Jährigen – er sei viel zu schnell und obendrein alkoholisiert gefahren.