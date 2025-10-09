Bei der Einfahrt in einer Tiefgarage in Bad Salzelmen kommt es zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Angeklagt ist eine Rentnerin aus Schönebeck, die nichts von dem Unfall mitbekommen haben will.

Schönebeck. - Eine Rentnerin aus Schönebeck muss sich wegen Unfallflucht vor Gericht verantworten. Im Dezember vergangenen Jahres soll die 67-Jährige bei der Einfahrt in eine Tiefgarage das Auto einer anderen Verkehrsteilnehmerin beschädigt haben und anschließend einfach mit ihrem Fahrzeug in der Tiefgarage verschwunden sein.