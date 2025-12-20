Stadträte zeigen sich dankbar für die Überarbeitung der Planung, die nun deutlich mehr Parkplätze bringt. Inzwischen hat die Stadt auch schon die Fördermittelzusage erhalten und bekommt eine siebenstellige Summe.

Die Schloßstraße erhält im kommenden Jahr neue Fuß- und Radwege. Die Fördermittelzusage hat die Kleinstadt dafür bereits erhalten.

Calbe. - Der Bau der Fahrradachse durch die Saalestadt Calbe wird fortgesetzt. Das hat der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen der AfD-Fraktion beschlossen. Ausschlaggebend für die Zustimmung im Stadtrat war offenbar auch die Überarbeitung der Planung vor der Sitzung. In den Ausschüssen hatte sich in der Diskussion abgezeichnet, dass die Stadträte die Reduzierung der Parkplätze in der Schloßstraße auf zwölf Parkmöglichkeiten kritisch betrachteten.