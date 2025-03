Fußballfan vor Gericht Warum eine Bewährung einem jungen FCM-Fan noch übel aufstoßen kann

Weil er auswärts am Bahnhof in Kiel Bierdosen auf Polizisten geworfen hatte, sich eine Woche später einer Polizeimaßnahme widersetzte und noch in einen weiteren Vorfall verwickelt war, musste ein 22-jähriger FCM-Fan aus Schönebeck jetzt vor Gericht erscheinen. Auch wenn das Urteil vergleichsweise milde ausfiel, könnte eine Auflage dem Fan besonders schwer im Magen liegen.