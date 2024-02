FCM-Schmierereien in Pretzien an Wände gesprüht

Pretzien. - Graffiti-Schmierereien gibt es viele. Hier in der Region auch viele mit Bezug zum 1. FC Magdeburg. In Pretzien sind kürzlich zwei weitere dazugekommen. In fetten Lettern prangt der Schriftzug „FCM“ an einem Trafohäuschen sowie an einem Schaltkasten.

Die Sprayer mögen damit vielleicht ihre Liebe zu dem Fußballverein zeigen, doch Begeisterung rufen ihre Werke bei den Pretzienern nicht hervor. Im Bürgermelder schreibt ein Einwohner: „Diese Beschmierungen sind extrem hässlich und verunstalten das Straßen- beziehungsweise Ortsbild sehr. Gerade in der Mitte des Ortes, neben den Häusern, wirkt das sehr störend!“

Die Stadtverwaltung hat den Hinweis aufgenommen, kann aber freilich nicht viel unternehmen. Jedoch wurde der Eigentümer informiert, so die Antwort der Stadt.

Graffitis sind derweil natürlich ein Problem, das man auch in Schönebeck bestens kennt. In jedem Stadtteil lassen sich die Schmierereien finden und immer wieder kommen neue hinzu. Zuletzt wurden in Schönebeck beispielsweise mehrfach Palästinenser-Flaggen an Wände gesprüht (Volksstimme berichtete).