Tagesförderstätte Ein Apfelbaum für die Lebenshilfe
Familie Paulowsky hat Staßfurts Lebenshilfe einen Apfelbaum gestiftet. Aus Spenden zur Goldenen Hochzeit, als Dank für eine jahrzehntelange Verbundenheit.
Staßfurt - Den Garten der Lebenhilfe-Tagesförderstätte für Menschen mit schwerer bis schwerster Mehrfachbehinderung schmückt seit Kurzem ein neuer Apfelbaum. Das Ehepaar Brigitta und Dieter Paulowsky (75 und 74) hat dem Träger, der gemeinnützigen Gesellschaft Lebenshilfe Bördeland, den Baum für die Einrichtung in der Strandbadstraße gestiftet. Die beiden sind der Lebenshilfe seit vielen Jahrzehnten verbunden – aus Mitarbeit im Verein der Lebenshilfe Staßfurt und Umgebung sowie durch ihren Sohn Thomas (48), der seit Kindheitstagen aufgrund eines Anfallsleidens Angebote wie diese zu schätzen weiß.