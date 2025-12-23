Familie Paulowsky hat Staßfurts Lebenshilfe einen Apfelbaum gestiftet. Aus Spenden zur Goldenen Hochzeit, als Dank für eine jahrzehntelange Verbundenheit.

René Wullstein (links), Bereichsleiter für Wohnen, Tagesstätten und ambulante Dienste der gemeinnützigen Gesellschaft Lebenshilfe Bördeland, freut sich über den neuen Baum im Garten der Lebenshilfe-Einrichtung in der Strandbadstraße – gestiftet von Ehepaar Paulowsky (neben Wullstein).

Staßfurt - Den Garten der Lebenhilfe-Tagesförderstätte für Menschen mit schwerer bis schwerster Mehrfachbehinderung schmückt seit Kurzem ein neuer Apfelbaum. Das Ehepaar Brigitta und Dieter Paulowsky (75 und 74) hat dem Träger, der gemeinnützigen Gesellschaft Lebenshilfe Bördeland, den Baum für die Einrichtung in der Strandbadstraße gestiftet. Die beiden sind der Lebenshilfe seit vielen Jahrzehnten verbunden – aus Mitarbeit im Verein der Lebenshilfe Staßfurt und Umgebung sowie durch ihren Sohn Thomas (48), der seit Kindheitstagen aufgrund eines Anfallsleidens Angebote wie diese zu schätzen weiß.