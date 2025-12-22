Änderungen im Fahrplan Zu wenig Bahnen: MVB streichen Straßenbahnlinie in Magdeburg
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe schieben die Tatra-Bahnen am 23. Dezember 2025 aufs Abstellgleis. Das sorgt zwar für Barrierefreiheit, hat aber auch einschneidende Auswirkungen.
Aktualisiert: 22.12.2025, 18:43
Magdeburg. - Die Zeit der Tatra-Straßenbahnen in Magdeburg ist am 23.12. vorbei. Da noch nicht genug neue Flexity-Bahnen vorhanden sind, wird ab 7. Januar eine Linie vorübergehend eingestellt. Was bedeutet das und warum wurde der Fahrplan umgestellt?