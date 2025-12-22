weather bedeckt
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe schieben die Tatra-Bahnen am 23. Dezember 2025 aufs Abstellgleis. Das sorgt zwar für Barrierefreiheit, hat aber auch einschneidende Auswirkungen.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 22.12.2025, 18:43
Blick auf eine Flexity Straßenbahn der MVB im Magdeburger Stadtzentrum. Da noch nicht genügend Fahrzeuge vorhanden sind, wird eine Linie vorübergehend gestrichen. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Die Zeit der Tatra-Straßenbahnen in Magdeburg ist am 23.12. vorbei. Da noch nicht genug neue Flexity-Bahnen vorhanden sind, wird ab 7. Januar eine Linie vorübergehend eingestellt. Was bedeutet das und warum wurde der Fahrplan umgestellt?