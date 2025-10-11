Die 58. Session der Felgeleber Narren wirft ihre Schatten voraus. Die Tanzgruppen trainieren fleißig und FCC-Präsidentin Sandra Kalusche verrät Details zum Festprogramm und Karnevals-Auftakt in Schönebeck.

Trainerin Anika Brehmeier hat die Truppe vom Männerballett des FCC voll unter Kontrolle. Seit ein paar Wochen laufen die Proben für das Karnevalsspektakel in Schönebeck.

Schönebeck/Felgeleben. - Die Mitglieder des Felgeleber Carnevalclub (FCC) stecken schon mitten in den Vorbereitungen für die kommende 58. Session. Unter dem Motto „Beim FCC, das ist kein Scherz, macht man Karneval mit Herz“, wollen die Narren wieder zusammen und mit Gästen feiern, lachen und natürlich tanzen. Und gerade Letzteres will natürlich gekonnt sein.