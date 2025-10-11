weather bedeckt
  4. Veranstaltungen und Jubelfeste: Konzert mit Karussell und mehr in Staßfurter Kirche

In der Leopoldshaller Kirche in Staßfurt wird ab Sonntag gejubelt und musiziert. Unter anderem kommt die vor fast 50 Jahren gegründete Rockband Karussell.

Von fr 11.10.2025, 12:06
Karussell begeisterte bereits in der Basilika in Hecklingen. Trotz Corona-Zeit war das Kirchenkonzert derzeit sehr gut besucht. Foto: René Kiel

Staßfurt. - Es wird gejubelt und gefeiert ab diesem Wochenende in der evangelischen Kirche in Leopoldshall. Die St.-Johannis-Gemeinde lädt am Sonntag, 12. Oktober, die Konfirmanden von vor 50 beziehungsweise 60 Jahren ein zur Jubelkonfirmation. 10 Uhr beginnt der Abendmahlgottesdienst. Im Anschluss gibt’s einen kleinen Sektempfang, Gespräche, Fotos...