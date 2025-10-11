In der Leopoldshaller Kirche in Staßfurt wird ab Sonntag gejubelt und musiziert. Unter anderem kommt die vor fast 50 Jahren gegründete Rockband Karussell.

Konzert mit Karussell und mehr in Staßfurter Kirche

Karussell begeisterte bereits in der Basilika in Hecklingen. Trotz Corona-Zeit war das Kirchenkonzert derzeit sehr gut besucht.

Staßfurt. - Es wird gejubelt und gefeiert ab diesem Wochenende in der evangelischen Kirche in Leopoldshall. Die St.-Johannis-Gemeinde lädt am Sonntag, 12. Oktober, die Konfirmanden von vor 50 beziehungsweise 60 Jahren ein zur Jubelkonfirmation. 10 Uhr beginnt der Abendmahlgottesdienst. Im Anschluss gibt’s einen kleinen Sektempfang, Gespräche, Fotos...