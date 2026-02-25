Bei der Einwohnerversammlung in Felgeleben wurde vor allem über den Straßenausbau und die Verkehrsführung in dem Schönebecker Stadtteil gesprochen. Zudem machten Bürger auf Probleme aufmerksam.

Felgeleben. - Etwa zwei Dutzend Felgeleber folgten der Einladung der Schönebecker Stadtverwaltung und nahmen am Dienstagabend an der Einwohnerversammlung des Stadtteils teil. Im Vereinsheim des SV Wacker Felgeleben informierten Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU), Finanzdezernent Uwe Scholz und Baudezernent Guido Schmidt über Aktuelles aus Felgeleben und der Stadt und stellten sich den Fragen der Einwohner.