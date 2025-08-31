Zwei Tage bunte Party am Gerätehaus der Feuerwehr Felgeleben und Einsatzgeschenke für die Kameraden, die sich etwas gewünscht hatten.

Felgeleber feiern ihre 100-jährige Feuerwehr mit einem großen Fest

Das konnte sich sehen lassen

Glückwunsch zum Jubiläum an Martin Glaser (Wehrleiter, Mitte) von Brigitte Horn (Förderverein) und Bert Knoblauch (Oberbürgermeister).

Felgeleben. - Über einen ziemlich eifrigen Förderverein können sich die Kameraden der Stadtteilfeuerwehr Felgeleben freuen. Der organisiert nicht nur gemeinsam mit anderen Partnern und Sponsoren die jährlichen Osterfeuer, sondern auch (wie die Wohngebietsfeste jetzt heißen) den Tag der offenen Tür der Feuerwehr.