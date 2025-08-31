Das konnte sich sehen lassen Felgeleber feiern ihre 100-jährige Feuerwehr mit einem großen Fest
Zwei Tage bunte Party am Gerätehaus der Feuerwehr Felgeleben und Einsatzgeschenke für die Kameraden, die sich etwas gewünscht hatten.
31.08.2025, 15:59
Felgeleben. - Über einen ziemlich eifrigen Förderverein können sich die Kameraden der Stadtteilfeuerwehr Felgeleben freuen. Der organisiert nicht nur gemeinsam mit anderen Partnern und Sponsoren die jährlichen Osterfeuer, sondern auch (wie die Wohngebietsfeste jetzt heißen) den Tag der offenen Tür der Feuerwehr.