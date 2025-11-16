Am Sonnabend hat in Schönebeck die „fünfte Jahreszeit“ begonnen. Die Jecken des Felgeleber Carnevalclubs nahmen dem OB den Rathausschlüssel ab – und feierten auf dem Marktplatz.

Nach den Auftritten der „Tanzmäuse“ und der „Crazy Frogs“ präsentierte die Prinzengarde des Felgeleber Carnevalsclubs eine flotte Choreografie vor dem Schönebecker Rathaus.

Schönebeck. - „Beim FCC, das ist kein Scherz, macht man Karneval mit Herz!“ Mit diesem Motto läuteten die Narren des Felgeleber Carnevalclubs (FCC) am Sonnabend die „fünfte Jahreszeit“ in Schönebeck ein. Dem ungemütlich nass-kalten Wetter trotzten die Jecken und ließen sich den Spaß nicht vermiesen. Vor dem Rathaus auf dem Marktplatz präsentierten sie Tanzeinlagen, vollzogen die Zepterübergabe und nahmen Oberbürgermeister Bert Knoblauch den symbolischen Rathausschlüssel ab.