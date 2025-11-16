Calbenser Rassezüchter zeigen trotz der Vogelgrippe ihre Tauben und Kaninchen und hoffen, dass es in einigen Wochen noch die ganz großen Ausstellungen für die Züchter aus dem ganzen Bundesgebiet gibt.

Trotz Vogelgrippe: Züchter stellen Tiere bei Schau in Calbe aus

Karl-Heinz Dame hat mit seinen Fränkischen Samtschildern den Vereinsmeister gewonnen. Er präsentierte die Tiere bei der Rasseschau in Schwarz bei Calbe.

Schwarz. - Die Käfige waren in der Festscheune von Schwarz schon aufgebaut, als die Absage aus der Kreisverwaltung kam. Hühner, Zwerghühner, Enten und Gänse und Puten durften die Calbenser Rassezüchter in diesem Jahr nicht ausstellen, sagt Hansjoachim Gerber. Die Dynamik der Entwicklung der Vogelgrippe war damit schneller, als die Züchter an der Saale geahnt hatten.