Der Volksstimme-Volontär in der Keramik-Karibik. Foto: Sebastian Rose

Liebe Leser, wir suchen ihr/euer schönstes, kreativstes und verücktestes Urlaubsbild. Am liebsten mit der Volksstimme im Bild.

Schönebeck l Sieht das nach Urlaub aus? Eher nicht. Badewanne statt Traumstrand auf den Malediven. Eine schrumpelige Ananas statt Mangos in der Karibik. Bräunungslampe statt Sonnenlicht und Toilettengeruch statt Salzwasser in der Nase. Da kann einem der junge Volontär leid tun!

Das können Sie, liebe Leser, sicherlich viel besser. Schicken sie uns ihre schönsten Urlaubserinnerungen. Egal ob per Email redaktion.schoenebeck@volksstimme.de auf Facebook, oder per Brieftaube. Wir freuen uns auf jede Zusendung.

Denn wir, die fleißigen Redaktionsbienchen, haben natürlich nur begrenzt in der Urlaubszeit frei. Und deswegen liegen wir auch nur im Urlaub in der Badewanne. Bei wichtigen Anrufen ist das Muscheltelefon natürlich immer am Mann. Achja, gerne die Volksstimme irgendwie mit im Bild auf den Urlaubsfotos platzieren. Mal sehen, wie weit es die Volksstimme wohl treiben wird.