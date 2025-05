Regionale Künstler, ein Hauch von Adele und Taylor Swift, dazu norddeutsches Flair versprechen viel Musik und gute Laune. Und das weiterhin ohne Eintritt. Was geboten wird.

Fest in Schönebeck

Schönebeck. - Das Programm für das Brunnenfest steht. Die achte Auflage wird am nächsten Wochenende vom 23. bis zum 25. Mai in Schönebeck auf dem Marktplatz gefeiert. „Ohne die Sponsoren wäre es uns nicht möglich gewesen, das Fest in dieser Art auf die Beine zu stellen.