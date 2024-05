Altbewährtes aber auch die eine oder andere Neuerung: Was genau die Besucher des diesjährigen Brunnenfestes in Schönebeck erwartet. Musikalisch soll jedenfalls für jeden was dabei sein.

Unter anderem die Bon Jovi-Coverband "New Jersey" wird beim Brunnenfest in Schönebeck auftreten. Doch das umfangreiche Programm hat noch viel mehr zu bieten.

Schönebeck. - Bald ist es wieder so weit: Vom 24. bis 26. Mai findet zum nun siebenten Mal das Brunnenfest in Schönebeck statt. Wie in den Jahren zuvor konzentriert sich Fest auf den Marktplatz bis hinunter zur Salzblume. In einer Pressekonferenz haben Veranstalter Carsten Mende von Maxi Top, die Stadtverwaltung Schönebeck sowie die Stadtwerke als Sponsoren das diesjährige Programm vorgestellt. Die Schönebecker und Besucher erwartet von Freitag bis Sonntag wieder ein vollgepacktes Kulturprogramm, wo „für jeden was dabei ist“, betont Carsten Mende.